詹啟賢：黨主席必須是2020大選人選

詹啟賢強調國民黨主席不要成為2018地方選舉候選人的包袱。（廖素慧攝）

詹啟賢（右二）由前副總統蕭萬長（左二）陪同，向民眾說明參選理念。（廖素慧攝）

詹啟賢與黨代表參選人高喊凍蒜。（廖素慧攝）

國民黨主席參選人詹啟賢今天下午到嘉義市舉辦說明會，他暗批國民黨2014年九合一選舉大輸，歸咎於黨主席拖累地方候選人，此次選出來的黨主席要扛起整合團結國民黨並贏得2018年九合一選舉，同時扎根2020總統大選的基礎，即必須是2020年總統大選的人選。

詹啟賢細數2014年九合一選舉從北輸到南，他表示，國民黨必須老實面對2014敗選的原因，當時國民黨的氣勢及能量都沒了，黨的領導者沒有替地方候選人加分，反而減分，成為包袱。

詹啟賢表示，反觀民進黨當時選出蔡英文當黨主席，形象不同於四大天王，讓大家耳目一新，帶動民進黨氣勢大漲，為地方候選人助選，即使地方候選人不出色，卻發揮水漲船高的帶動作用，地方候選人就「撿到」了執政權。

詹啟賢表示，2018年九合一選舉，國民黨可以如法炮製贏回來，而要贏得2020總統大選必須有團結的國民黨及中間選民的認同，總統候選人必須被大家認同，黨主席不要成為地方候選人的包袱，與總統候選人必須是同一人，因為要為2018選舉地方候選人拉抬聲勢的同時，也為2020大選扎根。

詹啟賢這場說明會是由前副總統蕭萬長請託嘉義市議員張秀華籌辦，下午在僑平國小舉行，蕭萬長推崇詹啟賢是有情有義的「人格者」，具有國際觀、風管管理能力，有決斷力處理危機，是可以領導國民黨東山再起、促進台灣進步，足當國民黨主席的人選。現場也有多位黨代表參選人拜票。

(中時)