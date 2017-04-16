林瑋恩打擊狀況火燙 秋訓修正動作收效果

林瑋恩目前開季打擊率3成75，表現相當亮眼。(富邦提供)

富邦悍將內野手林瑋恩，開季至今打擊率3成75，狀況表現不錯，林瑋恩說，要歸功於秋訓期間的客座打擊教練金瑞契(Troy Gingrich)，為自己修正打擊動作，收到很好的效果。

林瑋恩生涯平均打擊率2成35，不過今年上場不管先發還是代打，都可以適時敲出安打，他指出，雖然葉總已經交給大家很多東西，不過秋訓來的外籍教練團又有帶來新的觀念。

林瑋恩提到，「以前自己很想出力打，所以施力點都在後面，金瑞契要我調整將施力點擺到前面，打擊起來更加簡單。」

今年目前還是多以代打與代守為主，林瑋恩坦言，說調整起來不困難一定是騙人的，不過自己也進入職棒六年了，上場就是要努力的把握機會，不能像剛開始一樣傻傻的打，要不然會越來越沒有機會。

(中時電子報)