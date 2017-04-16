朴槿惠遭收押半月 腸胃惡化無法進食

現年65歲的南韓前總統朴槿惠自上月31日被拘留以來已逾半月，近日有韓媒報導稱，因其腸胃病惡化，出現無法正常進食、身體明顯消瘦等狀況，難以適應拘留所生活。

據南韓《東亞日報》15日援引南韓教化部門和朴槿惠身邊人的消息，朴槿惠進入首爾拘留所半個月以來，檢方先後對其進行了五次高強度調查，朴槿惠出現消化不良、體力下降症狀。

朴槿惠身邊人稱，其在青瓦台時就因為腸胃病進食緩慢並調整飲食。如今要適應拘留所的送餐時間和功能表，出現幾乎無法進食的情況。

該人士還表示，朴槿惠在沒有好好攝取營養的情況下接受檢方調查，出現體力不支。調查時間外，也幾乎不在房間裡或者外部運動。

(旺報)