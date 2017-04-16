全聯違規提供免費塑膠袋 環保署：勸導改善

全聯在店門口設置「自助裝袋區」，違規提供免費塑膠袋。（楊騰凱攝）

全聯福利中心在店門口設置「自助裝袋區」，擺放整捆塑膠袋讓消費者免費使用，引發環團質疑此舉違反環保署「不得免費提供塑膠袋」規定。對此環保署表示，日前已請北市環保局稽查，全聯做法確實違規，將勸導改善。

看守台灣協會表示，全聯的裝袋區是設在出入口旁，民眾拿來此裝袋的商品，大部份已經有了包裝，他們如果再拿這些透明塑膠袋裝袋，其功能就相當於購物袋，不得免費提供。據協會觀察，有民眾把已經放在購物袋中的包裝豆腐，拿到裝袋區後，把每盒都再包了層塑膠袋，更有民眾用手拿著已用托盤和保鮮膜包裝的香蕉，裝入這些塑膠袋，提著帶走，這已經是把這些塑膠袋當作購物袋用的行為。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，包裝袋可放於散裝的蔬果貨架旁，供民眾裝入無包裝的蔬果，但全聯的做法是直接放在大門口，讓民眾能把各樣商品直接填入包裝袋中帶走，已「不得免費提供塑膠袋」規定，日前已有請台北市環保局稽查，並開出勸導單要求改善。

對此，全聯表示，某些生鮮肉品可能有血水滲出，弄髒消費者購物袋，又為了加速結帳時間，才把塑膠袋設置在自助裝袋區供消費者自行取用，但塑膠袋確實可能被濫用。目前已配合環保局改善，把塑膠袋從自助結帳區移除，未來可能會把塑膠袋改放置於生鮮食品蔬果區等，可合法提供塑膠袋包裝的區域。

(中時)