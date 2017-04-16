金門後浦大熱鬧 蜈蚣座最搶眼
今天農曆3月20日是金門後浦天上聖母暨蘇府四千歲聯合慶典，城廂四里境主神明在信眾簇擁下遶境巡安，「神」氣十足的陣頭穿梭大街小巷，為浯島城隍遷治337年系列活動揭開熱鬧序幕。
迤邐前進的遊行隊伍中，最受矚目的是30節蜈蚣座親子嘉年華，畫上豔麗彩裝的小朋友，有的穿上古代服飾，有的則打扮時尚，更有人妝扮成神仙人物，五顏六色造型不一，讓人目不暇給。
金城鎮長石兆瑉表示，金城鎮公所在2011年打造長達176米的百節蜈蚣座，以「世界最長人力肩扛蜈蚣座陣頭」獲得金氏世界記錄的認證，寫下金門傳統陣頭的新紀錄。今天的蜈蚣座親子嘉年華，完全由小朋友的父母打理妝扮，並肩扛蜈蚣座一步步往前走，雖然有點費力累人，卻也是難得的親子體驗。
(中時)
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