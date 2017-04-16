油價連3漲！ 明起中油調漲0.4元

國內油價連3周調漲。中油今日宣布，自明（17）日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各0.4元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.7元、95無鉛汽油每公升26.2元、98無鉛汽油每公升28.2元、超級柴油每公升22.4元。

中油表示，本周油價因利比亞Sharara油田再度關閉、敘利亞局勢緊繃及沙國支持延長減產協議等消息影響，油價持續走揚。

中油指出，調價指標7D3B週均價為每桶54.43美元，較前週52.72美元，上漲1.71美元，新台幣對美元匯率升值0.003元；國內油價依公式計算漲幅為2.60％，汽、柴油每公升應各調漲0.4元，但實際零售價格仍以各營業點公告為準。

油價調漲後，95無鉛汽油是自3月20日以來再度漲破26元，來到26.2元。近期相對低點是3月27日的25.1元，與當時油價相比，小客車加滿50公升換，車主荷包多損失55元，相當於1杯咖啡的價格。

(中時)