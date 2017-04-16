好愛富邦悍將！重度自閉的他因棒球蛻變
重度自閉症患者，往往難與人交際，綽號「秋刀魚」的邱玗從小就被診斷有這樣的症狀，然而職棒、熱愛富邦悍將，卻徹底改變了他，如今更願意跟人交流的模樣，老師和家人都看在眼裡，16日他繼5年前替興農牛開球後，二度上投手丘，為熱愛的悍將開出漂亮的好球，球隊期望用他的案例，鼓勵更多自閉症患者走出來。
邱玗目前就讀國中二年級生，患有自閉症、妥瑞氏症及過動症，不過非常喜愛棒球運動，即便最初支持的興農牛變成富邦悍將，也不改他熱愛這支球隊的心，他透過親筆信寫道：「從一開始的興農牛，到後來的義大犀牛，一直到現在富邦悍將，我會繼續幫富邦加油！」
愛上棒球後，邱玗的改變有多大，一路陪伴他的父母跟老師都看在眼裡，持續指導邱玗的周欣儀老師說：「棒球對於秋刀魚的人際關係有很大助益，讓他現在表達能力更好，穩定度提高很多。」邱玗透過棒球，能與同學多了話題，且由於自閉症者對數字有高敏感度，且記憶力過人，悍將球員的投打數據，更是難不倒他。
而過往開球，富邦悍將都會讓嘉賓選擇喜愛的背號；有趣的是，邱玗因為近期專注於大眾運輸，一開始還想以公車路線當背號。最後和老師溝通後，他選了悍將球迷專屬的「111號」，還開心的說：「111號公車有經過新莊，大家可以一起到新莊球場幫悍將加油！」
(中時電子報)
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