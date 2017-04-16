原是5566成員 憲哥也說「他」頂王少偉位置蠻好！

《飢餓遊戲》製作人小穎自爆當初自己曾有機會成為5566成員，卻因吉他而放棄。(取材自孫協志臉書)

在眾多民眾心目中號稱台灣本土第一天團的「5566」，5名成員各有特色，你能想像其實本來不是這樣的組合嗎？今(4/16)孫協志、王仁甫跟《飢餓遊戲》製作人廖述穎(小穎)一同上《小明星大跟班》，聊外景節目甘苦談，竟在現場自爆當初小穎差點成為「5566」成員，讓人大感意外。

吳宗憲開玩笑說，小穎若加入，頂王少偉的位置也不錯。(中時資料照片)

據《ETtoday》報導，如今已是知名製作人的小穎在節目中聊到5566，自爆差點成為天團的一員，表示簽約時成員小刀也在，「但孫總一直要我練吉他，我不喜歡，就說我不要了！」，錯失成為傳奇的機會，吳宗憲聽了之後也超驚訝，神回：「只因為吉他啊？其實你頂王少偉的位置蠻好的！」，超猛發言引發現場笑聲。

(中時電子報)