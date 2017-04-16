美國俄亥俄州夜總會槍擊案 9人受傷

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美國俄亥俄州哥倫布市一家夜總會發生槍擊案，凌晨警方接獲報案趕到現場，已知9人受傷，其中2人重傷。

根據CNN消息，當地時間凌晨3點20分，哥倫布市一家夜總會發生一起槍擊案。當地警方表示，9名受傷民眾已送往地方醫院救治，其中2人傷勢較為嚴重，其餘狀況穩定。警方並未透露此案嫌犯相關訊息。

(集團連線報導)