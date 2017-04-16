感念貢獻 桃園市客家局為已故藝術家曾現澄辦畫展
桃園市客家事務局16日至5月6日在客家文化館特展室舉辦「大地青川．澹月澄星」曾現澄90紀念展，希望推廣在地客籍藝術家的創作。16日桃園市長鄭文燦、客家委員會主委李永德也到場，歡迎民眾參觀客家藝術。
客家事務局表示，曾現澄1928年出生，2015年過世，出生於桃園新屋，就讀台北師範學校藝術科之前，曾在臺灣總督府擔任2年繪圖雇員，曾擔任過桃園市政府文化局諮詢委員及典藏委員，曾獲桃園縣政府優等教師獎、桃園市薪傳獎、桃園亮點藝術家及客家委員會傑出客籍美術家，培養出許多青、壯輩知名藝術家及大學院校教授，是臺灣重量級客籍畫家及美術教育家。
(中時)
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