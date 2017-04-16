桃園龍舟賽超過200隊報名 鄭文燦將當奪標手

市長盃龍舟賽即將來臨，16日在龍潭大池南天宮前廣場由桃園市長鄭文燦（右）、客家委員會主委李永得（左）為龍舟開光點睛。(賴佑維攝)

「點龍睛，市運昌隆！」桃園市長盃龍舟賽即將來臨，16日在龍潭大池南天宮前廣場由桃園市長鄭文燦、客家委員會主委李永得等人一同為龍舟開光點睛，祈求賽事平安順利。此外報名至21日截止，歡迎民眾盡速報名比賽。

今年「乙未客家戰役文化季‧龍潭歸鄉文化節」獲得客委會遴選為客庄12大節慶之一，鄭文燦表示，有103年歷史的龍潭龍舟賽，發展出歷史及文化意義，藉由賽事，凝聚了在地社區，也讓遊客發掘龍潭客庄之美。鄭文燦16日也宣布，若超過200隊報名，他將擔任奪標手進行比賽，贏得現場歡呼。

(中時)