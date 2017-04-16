桌遊融入幼兒教育師培班 幼稚園師充電共學
「教育部全國教師進修課程─桌上遊戲融入幼兒教育師資培訓班」昨天在高市青創合作交流會舉行，有30名幼稚園教師參與；協辦的HABA台灣代理商東雨文化董事長王森洲表示，桌遊是促進親子情感最佳利器，有助培養孩子學習團隊合作與挫折耐受度。
主辦的中華職訓教育創新發展學會理事長薛煒立表示，幼兒是國家未來棟樑，創新也非成人專利，此次透過教育部全國在職進修網與教師商討利用德國HABA專業幼兒桌遊開啟學生智慧門，未來更將結合勞動部勞動力發展署ICAP職能認證，開發幼兒專屬桌遊職能標準，嘉惠全國幼托師生。
東雨文化董事長王森洲表示，桌遊可以讓孩子從中訓練算數、顏色辨識、手眼協調能力，推薦家中有2至4歲幼童家長可選擇「森林派對」，「忙碌的蜜蜂」，4歲以上建議「布蘭登騎士」、「沉睡的城堡」、「怪獸的菜單」等款桌遊。
研習營授課教師林子揚指出，桌遊扮演親子互動橋樑，遊戲過程學習邏輯推理及反應能力，藉此培養同理心與專注力，學習不只限課本，鼓勵教師善用桌遊融入教學，陪伴學童共度愉悅學習歷程。
愛爾蘭幼稚園園長蘇勵惠說，少子化趨勢，每個孩子都被視為寶貝，但礙於家長工作忙碌，與孩子相處時間有限，此時如能透過桌遊陪伴孩子學習共處與做人，有助培養人際互動與情緒管理能力，學校師長也能從中了解學生性格與優缺點，共創雙贏。
(中時)
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