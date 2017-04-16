因廢棄物派出所工程延宕 中市府助清除

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台中市長林佳龍（左三）16日視察永福派出所辦公廳舍新建工程，協助加快復工腳步。（盧金足攝）

中市警察局第6分局永福派出所辦公廳舍新建工程，因大量掩埋廢棄物難清除停工。（盧金足攝）

台中市警察局第6分局永福派出所辦公廳舍新建工程1月26日開工，卻因發現大量掩埋廢棄物影響施工，承攬廠商、第6分局無法排除困難，停工迄今。市長林佳龍今（16）日視察後表示，將動支第2預備金約678萬元支應廢棄物清除工作，協助加快復工腳步，期望明年3月完工。

警察局第6分局於2008年6月成立永福派出所，在西屯區福科路租用民宅做為臨時辦公處所，承租建物為2004年7月興建，受限於建築法規定，廳舍內部空間無法大幅修改，辦公空間有限，且周邊停車空間不足。

市府擇定西屯區國安段「公119」公園用地作為新建辦公廳舍位址，新建工程從今年1月26日開工，卻因發現大量掩埋廢棄物，清理經費無著落，造成工程延宕。

林佳龍到現場視察時允諾，將動支第2預備金678萬元支應廢棄物清除工作，協助加快復工腳步，盡快提供員警完善的硬體設備與舒適的洽公環境，提升為民服務品質。

(中時)