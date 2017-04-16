龍岡米干節進入第2天 高僧灑水祈福

龍岡米干節16日進入第2天，三寶寺高僧也到場祈福。(桃園市觀光旅遊局提供)

龍岡米干節16日進入第2天，現場民眾穿上傳統服飾，畫面相當壯觀。(桃園市觀光旅遊局提供)

桃園市觀光旅遊局舉辦龍岡米干節，16日由有三寶寺高僧為民眾灑水祈福。現場滇緬民族也穿起傳統服飾，畫面相當壯觀。

觀旅局表示，潑水節是泰國、緬甸、柬埔寨、寮國和雲南西南民族傣族、德昂族等泰語民族最盛大的傳統節日，在桃園龍岡地區因為雲南少數民族的聚集，每年4月第三周的六、日兩天便是龍岡米干節盛大的潑水活動，並結合在地美食、藝術展出、歌舞表演和文化活動，展現出桃園多元文化之美，廣受各界民眾的喜愛。

(中時)