林威助2軍敲4轟 返1軍應快了

林威助2軍7場出賽敲4轟，隨時歸隊1軍。(資料照 陳怡誠攝)

中信兄弟前旅日強打林威助，本季未從1軍出發，暫在2軍調整，但他目前為止在2軍出賽7場已經敲出4轟，由於另1位重炮許基宏15日降2軍，為強化打擊戰力，預料林威助隨時獲美籍教頭史耐德欽點，重返1軍。

史耐德16日對桃猿之戰賽前說：「我知道2軍有一些球員狀況不錯，像林威助與蘇緯達都是升上1軍的人選。」

(中時電子報)