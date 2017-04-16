中市東勢軟埤坑「螢光夜語」，帶動山城觀光

台中市府農業局希望大家帶著輕鬆的心情到東勢軟埤坑賞螢，一起來趟山城慢活小旅行。（圖／台中市府提供）

台中市府農業局表示，軟埤坑休閒農業區的居民們非常珍惜當地環境，每年4月是東勢螢火蟲出沒的活躍期，尤其這陣子下雨過後，數量更多，活動除賞螢外，也能體驗農村風情與饗宴，享受繁忙中之悠閒，希望大家帶著輕鬆的心情前往賞螢，一起來趟山城慢活小旅行。

由東勢區農會主辦的「螢光夜語」活動，已邁入第13年，15日開跑，吸引近150名民眾全家出動賞螢，看到夜間叢林間遍布螢光飛舞，不管大人小孩都大讚「好美喔！」承辦活動的軟埤坑休閒產業發展協會表示，活動至5月14日止，不管平日、假日都可開團。

農業局說，「螢光夜語」已成為知名的生態旅遊活動，除了夜間賞螢之外，今年活動也結合農村古玩、揚扇彩繪DIY等行程，民眾可按自己的需求選擇半日遊大套裝、小套裝或簡套裝行程，活動費用也自799元至200元不等。

(中時)