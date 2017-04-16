彰化詩歌節 在絲竹聲中吟唱古典詩詞

彰化縣文化局今天上午首度在演藝廳舉辦彰化詩歌節活動，安排縣內學生輪番上場表演，東亞園幼兒園小朋友隨音樂擺動、吟唱彰化作家的作品，模樣吸睛。（謝瓊雲攝）

彰化縣文化局首度在演藝廳辦理彰化詩歌節，邀請曾獲吟唱冠軍的黃菁珊（右起）及陳潔民示範演出。(謝瓊雲攝)

彰化詩歌節初登場，熱鬧滾滾，彰化縣長魏明谷頒發感謝狀回贈各參加團體與學生。(謝瓊雲攝)

為響應「世界詩歌日」，彰化縣文化局16日首度在縣府演藝廳辦理彰化詩歌節，透過詩社、吟社成員與學子吟唱詩詞，讓民眾重新認識、欣賞傳統詩詞吟唱優揚新情懷。

文學與詩歌的盛宴！過去彰化縣內的詩歌節，僅有明道大學辦的濁水溪詩歌節，這次文化局邀請第一屆王者之香古典詩臺語朗誦比賽冠軍黃菁珊及陳潔民2位老師上場示範，更邀彰化縣內多個傳統詩社共襄盛舉。

員林高中、精誠中學等縣內11所高、國中與小學生們，也齊集輪番上台，吟唱縣籍作家林亨泰、洪醒夫、吳晟、蕭蕭、康原、林武憲、施福珍、宋澤萊、陳胤、陳秀枝、劉錦得、邱妙津、九把刀等10多名在地作家的文學作品，縣長魏明谷、副縣長林明裕與縣內多名仕紳、文人雅士都到場聆聽。

魏明谷表示，科技再發達，文字仍有其無法被取而代之的魅力；詩歌正因其字詞錘煉運用、優美簡潔，展現文學創作的多樣性，也間接影響常民的詞彙與生活，因此能被傳誦千古不墜。透過詩與歌，將許多情感轉化成感人的想像畫面，豐富許多人的生命。

魏明谷說，彰化縣擁有悠久歷史，一直是人文薈萃、文風鼎盛的地方，感謝縣內傑出作家，在學校教導學生，讓詩歌能向下扎根，一代一代永續傳承，繼續融入在日常生活、民俗才藝中。

(中時)