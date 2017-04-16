成右打殺手 陳韻文盼找回高中氣勢
統一獅投手陳韻文，本季穩定擔任球隊長中繼，目前出賽8場，自責分率2.31，面對右打者被打擊率不到1成，彷彿成了右打殺手，陳韻文說，應該只是剛剛好而以。
陳韻文今年至今，面對右打23打席，僅僅被擊出1支安打，飆出了7次三振，被打擊率僅0.050，不過對上左打被打擊率卻高達3成18，差距很大。
陳韻文說，應該只是碰巧，自己現階段還是會因為壘上沒人，或兩出局時導致心態上有點鬆懈，而被打者打出長打，可能剛好都是碰到左打，這也是目前需要改進的地方。
今年找到定位，開季初就從中繼出發，目前拿下4個中繼點，與隊友邱浩均並列中繼王，陳韻文指出，不管面對哪一隊，哪一棒，都希望能夠展現出霸氣解決打者。
至於前幾季都還有先發機會，今年是否想爭取先發，陳韻文回應，自己遵從教練團安排，目前也會跟在先發輪值的林子崴與江辰晏討論，期盼找到高中那種面對打者的氣勢，做好教練交代給自己的位置。
(中時電子報)
關鍵字：陳韻文
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。