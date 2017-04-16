成右打殺手 陳韻文盼找回高中氣勢

陳韻文本季定位長中繼，開季至今表現出色。(周鎮宇攝)

統一獅投手陳韻文，本季穩定擔任球隊長中繼，目前出賽8場，自責分率2.31，面對右打者被打擊率不到1成，彷彿成了右打殺手，陳韻文說，應該只是剛剛好而以。

陳韻文今年至今，面對右打23打席，僅僅被擊出1支安打，飆出了7次三振，被打擊率僅0.050，不過對上左打被打擊率卻高達3成18，差距很大。

陳韻文說，應該只是碰巧，自己現階段還是會因為壘上沒人，或兩出局時導致心態上有點鬆懈，而被打者打出長打，可能剛好都是碰到左打，這也是目前需要改進的地方。

今年找到定位，開季初就從中繼出發，目前拿下4個中繼點，與隊友邱浩均並列中繼王，陳韻文指出，不管面對哪一隊，哪一棒，都希望能夠展現出霸氣解決打者。

至於前幾季都還有先發機會，今年是否想爭取先發，陳韻文回應，自己遵從教練團安排，目前也會跟在先發輪值的林子崴與江辰晏討論，期盼找到高中那種面對打者的氣勢，做好教練交代給自己的位置。

(中時電子報)