中市坪林橋下遭偷倒廢棄物 環局火速稽查清理

台中市太平區中山路二段坪林橋下被發現遭人亂丟廢棄物，市府環境保護局接獲通知後，隨即於今天（16日）上午派員稽查，發現有廢棄針頭、藥瓶電線電纜皮、棉被、塑膠瓶罐等廢棄物，研判已棄置一段時間，為維護民眾的安全，該局已請轄區清潔人員清理及緊急處置，後續將主動不定時派員巡查。

今天上午有民眾透過1999市民服務專線通報，太平區中山路2段坪林橋下發現遭人亂丟廢棄物，市府環保局獲報後隨即前往稽查，基於公共衛生及未免民眾誤觸針頭發生危險，已請轄區清潔人員清理及緊急處置，後續除將主動不定時派員巡查外，亦將請該河川權管單位加強管理維護，並通報轄區警察機關列入巡邏區域，避免淪為治安死角。

環保局表示，所發現的廢棄針頭（筒）、藥瓶（袋）、電線電纜皮、棉被、塑膠瓶罐等廢棄物，有些已遭沙土覆蓋，研判已發生有一段時間，經檢查廢棄物，未發現相關可供追查之跡證及行為人，提醒民眾若有發現廢棄針頭（筒）等廢棄物，應避免直接碰觸，以免造成自身安全危害。

(中時)