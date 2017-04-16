東海岸美食競賽，好漁日奪冠

輪饌東海岸美食競賽由「Mahi-mahi Today」（好漁日）奪冠。（莊哲權攝）

輪饌東海岸美食競賽有不少家庭組隊參加。（莊哲權攝）

東海岸美食料理，小朋友看得快流口水。（莊哲權攝）

輪饌東海岸美食競賽有不少家庭組隊參加。（莊哲權攝）

東管處勇闖東海岸自行車系列活動今天舉辦「輪饌東海岸美食競賽」，共有14隊參加，除了餐廳及店家以外，也有不少家庭組隊參賽，成績下午揭曉，以鬼頭刀魚蛋為主的「Mahi-mahi Today」（好漁日）奪冠，地景澤丰潮美食美饌、中華日式和漢料理食堂則分獲2、3名。

由東管處主辦的第9屆勇闖東海岸自行車系列活動15、16日兩天舉行，吸引千名車友及遊客參與。最吸引大家的「第2屆輪饌東海岸美食競賽」今天中午壓軸登場。

14支參加隊伍均端出色香味具全的美食，有海鮮料理，也有野菜風味，呈現健康、養生又美味的東海岸特色。

經3位專業評審及100位遊客試吃，結果下午出爐，除前3名外，另有「咕咕咕」隊獲最佳創意獎、「超人隊」獲最佳視覺獎、「美蓮筑隊」獲最佳布置獎、「瘋狂小廚娘」獲最具野餐特色獎。

東管處表示，東海岸美食競賽不僅推廣在地食材與特色料理，更讓遊客讚不絕口，希望未來可以持續辦理，推廣在地產業及自行車活動，提升觀光效益。

(中時)