狄馬克無失分遭破 黃甘霖：沒有不失手的終結者
統一獅洋將狄馬克從經典賽歸隊後，截至昨役賽前還連8場無失分，未料卻因李宗賢一支安打破功，讓人不免擔心他的狀況，不過總教練「蔗總」黃甘霖倒是不太緊張，除認為狄馬克的狀況依舊很好，直言「沒有哪個終結者是不會失手的。」
狄馬克今年經典賽披上義大利戰袍，但表現卻不盡理想，出賽3場僅解決掉1人次，還狂失8分，狀況一度讓人憂心。不過開季後，狄馬克重拾昔日在大西洋聯盟35救援、自責分率0.76的身手，前8場出賽繳自責分率0的佳績。
然而狄馬克昨役登板卻未能守住1分領先，先在一三壘有人時，遭吳宗峻打出追平比數安打；接著故意四壞球保送張建銘，卻沒逃過敗戰命運，被李宗賢敲中外野再見安打。儘管如此，這並不讓蔗總煩心，他認為狄馬克狀況看起來都還好，球也多有投到位，「只是對方打得更好！」
(中時電子報)
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