彰化二林家扶成立劍道隊 助偏鄉童修心定性
彰化二林家扶劍道隊16日參加全縣教育盃劍道錦標賽，初生之犢上場，展現劍道基礎動作的練習成果，共有4人進入前八名，有人原本因錯過唱名險些被棄權，最後上場拿到第七名，當場喜極而泣。
二林家扶劍道班在今年1月7日剛剛成軍，由30名國小2至5年級的家扶兒童組成，每周六在芳苑鄉的寬心館練習，由教練莊益源指導，並有晨陽學園的4位大哥哥擔任示範教練。
一早29個家扶兒抵達草湖國中比賽會場，預備參加基礎組分齡賽事，臨場卻有人意外發現比賽規定動作流程與平日練習有所不同，手足無措、差點亂了陣腳，所幸在晨陽大哥哥們安撫下恢復冷靜，集體在場邊重新調整動作順序。
資深社工員鍾宜修說，他們年初至今僅上過8堂課，應變能力有限，發現平日練習的動作不同於其他競賽者，緊張、難過，心情大受影響；加上經費不足，連道服、竹刀都還沒著落，簡單穿上家扶黃色上衣就上場。
鍾宜修說，5年級的蔡承樺樓梯跌倒摔傷腳，仍舊堅持上場完成比賽，獲得第四名。4年級組的謝秉澤則因會場太嘈雜錯過唱名，經協調爭取一直等到過午才上場比劃，原本以為只是大會給自己的安慰獎，沒想到最後因動作落實，獲裁判青睞，最後大會頒給中年級男子組第7名獎狀，既驚又喜、感動落淚。
督導林惠媚說，偏鄉又弱勢的孩子缺乏家人陪伴，學習成就和動機比較低落，劍道班初期，主要在練習吐納呼吸和基本動作，有效幫助孩子們穩定心性，更能靜下心來學習。
(中時)
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