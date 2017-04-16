獅子會捐贈高市衛局多功能視力篩檢車、檢查儀器
在國際獅子會300-D2區總監鄭加明號召下，獅友們發揮愛心集資並向國際獅子會總會（LCIF）爭取經費，捐贈高雄市衛生局1輛多功能視力篩檢車及眼科檢查儀器，總價332萬5000元。
捐贈儀式昨天下午在鳳山和樂餐廳舉行，副市長許銘春、衛生局長黃志中與獅子會總監鄭加明及各獅友代表一同歡喜見證這樁熱心公益與造福人群的善舉。
衛生局表示，這台為老寶貝（長輩）與小寶貝（兒童）專屬的健康車，具有多功能服務，配有最新穎的免散瞳數位眼底彩色攝影機、全自動視力驗光機、眼科裂隙燈及隧道式血壓機。
許銘春表示，未來將以六龜區衛生所為服務中繼站，車輛及儀器將放在六龜區衛生所，優先服務大旗山地區（六龜、甲仙、桃源、那瑪夏）較偏遠且醫療照護資源較缺乏的地區，以巡迴車到點提供預防保健及醫療照護服務，包含糖尿病人免散瞳眼底檢查、兒童視力與斜、弱視篩檢、洗腎患者就醫接送等。
另車上備有影音設備，可於社區播放宣導影片及辦理各項團體衛教，就近深入社區推廣健康促進議題，強化市民健康識能，以減少疾病發生和延緩疾病合併症，促進市民健康。
獅子會總監鄭加明表示，該會秉持企業家取之社會用之社會精神，出錢出力，這次捐贈衛生局多功能視力篩檢車及眼科檢查儀器，就是與政府合作，善用民間資源回饋社會很好的合作模式，也希望這樣的精神繼續傳承下去，並期許這次捐贈的車輛及儀器可以服務更多需要幫助的人。
(中時)
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