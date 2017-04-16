關山鎮母親節活動 小朋友彩繪限時批
台東縣關山鎮今(16)日提前舉辦慶祝母親節活動，包括市集擺攤、彩繪感恩卡片、草地野餐音樂會等，吸引許多家長帶著小朋友來參加。主辦活動的關山鎮公所特別聘請美術老師現場教導彩繪卡片，再代為寄送給感恩對象；另外設置有音樂演奏和情話大聲說大平台，只要勇敢上台表現就有包括平安米、康乃馨、小盆栽大方送。
關山鎮公所、寶華山慈惠堂、林務局關山工作站在今天舉辦母親節慶祝活動，前晚下了一整夜的雨，早上天氣放晴太陽露臉；綠地上佈滿一張張的野餐墊，大人小朋友輕鬆的大啖美食、聽樂團演奏。鎮長戴文達現場發送康乃馨給女性民眾，並祝福母親節快樂，戴文達表示，關山鎮正極力營造國際慢城的方向，希望讓鎮民和來到小鎮的民眾深度感受關山鎮的美好。
今年還特別規畫「感恩彩繪限時批」，由美術老師現場教導親子製作獨特專屬的感恩卡片，小朋友利用彩筆描繪對媽媽或家人的愛，完成後再由鎮公所利用郵寄到家。有兩個女兒的柯依柔說，生的是雙胞胎，無論是懷孕期間或生育後的照顧都讓她吃足苦頭，但當看到寶貝們畫的卡片，頓時眼淚都快流下來了。
另外，「彈琴說愛大平台」同樣是充滿感動，樂團表演的空檔開放大小朋友報名上台，自由選擇用樂器或言語來表達愛意。小五的彭振綱彈了一首「天下的媽媽都是一樣的」，獻給越南籍的媽媽；國二的曉月則是感謝媽媽一直以來對她的包容和疼愛，長大後要好好孝順父母， 不要再惹爸媽生氣了。
(中時)
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