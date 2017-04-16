打造智慧綠能家園　管碧玲邀海內外專家對談

打造智慧綠能家園，立委管碧玲邀海內外專家對談。 （劉宥廷翻攝）

新《電業法》三讀，立委管碧玲以「電業自由、綠電先行」期許綠能成為全民事業，為將綠電落實在城市治理與市民生活中，甚至自費邀請歐洲能源金獎、德國維爾德波爾茨里德市副市長君特．慕格雷，分享其城市發展經驗，是台灣效法的對象，而她也將要求政府應撥款成立社區自主發電示範計畫。

立委管碧玲團隊今與中山大學社科院舉辦「社區綠能營造與城市治理研討會」，會中特別邀請德國維爾德波爾茨里德市副市長君特．慕格雷，就該市居民生產再生能源進行經驗分享；座談會集結自各領域產、官、學界等專家近300人，分兩個場次，第1場次綠能展望，第2場次綠色城市。

管碧玲指出，德國該城市用電全來自綠色能源，是台灣效法的對象，發展綠電是德國的價值觀，而台灣要的是便宜的電，顯見發展綠電的共識尚有一段長遠的路要走；並進一步點出政府發展綠電的規劃有2個缺口。

管碧玲認為，一是政府政策思考模式還是在補助發電業，也就是以賣電為主；二是政府目前的想像仍是朝向企業型的發電架構，由企業發電，再售予台電，綠電沒有進入人民的生活，她希望應將綠電與人民生活結合。

能源局長林全能在會談中表示，新電業法的通過，讓企業有機會購買綠電，讓再生能源的發展有更多的可能。

(中時)