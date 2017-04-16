打造智慧綠能家園 管碧玲邀海內外專家對談
新《電業法》三讀，立委管碧玲以「電業自由、綠電先行」期許綠能成為全民事業，為將綠電落實在城市治理與市民生活中，甚至自費邀請歐洲能源金獎、德國維爾德波爾茨里德市副市長君特．慕格雷，分享其城市發展經驗，是台灣效法的對象，而她也將要求政府應撥款成立社區自主發電示範計畫。
立委管碧玲團隊今與中山大學社科院舉辦「社區綠能營造與城市治理研討會」，會中特別邀請德國維爾德波爾茨里德市副市長君特．慕格雷，就該市居民生產再生能源進行經驗分享；座談會集結自各領域產、官、學界等專家近300人，分兩個場次，第1場次綠能展望，第2場次綠色城市。
管碧玲指出，德國該城市用電全來自綠色能源，是台灣效法的對象，發展綠電是德國的價值觀，而台灣要的是便宜的電，顯見發展綠電的共識尚有一段長遠的路要走；並進一步點出政府發展綠電的規劃有2個缺口。
管碧玲認為，一是政府政策思考模式還是在補助發電業，也就是以賣電為主；二是政府目前的想像仍是朝向企業型的發電架構，由企業發電，再售予台電，綠電沒有進入人民的生活，她希望應將綠電與人民生活結合。
能源局長林全能在會談中表示，新電業法的通過，讓企業有機會購買綠電，讓再生能源的發展有更多的可能。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。