鐵玫瑰社區日 千人體驗變裝闖關野餐趣

數百個家庭趁好天氣，攜家帶眷參加草地音樂會，到草地曬小孩和曬毛小孩。（蔡依珍攝）

數百個家庭趁好天氣，攜家帶眷參加草地音樂會，到草地曬小孩和曬毛小孩。（蔡依珍攝）

數百個家庭趁好天氣，攜家帶眷參加草地音樂會，到草地曬小孩和曬毛小孩。（蔡依珍攝）

鐵玫瑰社區日特別設計變裝、彩繪等親子遊戲，讓民眾免費體驗，數百個家庭趁好天氣，攜家帶眷享受優閒午後。（蔡依珍攝）

數百個家庭趁好天氣，攜家帶眷參加草地音樂會，到草地曬小孩和曬毛小孩。（蔡依珍攝）

桃園藝設中心今在廣場草地舉辦鐵玫瑰社區日，設計變裝、彩繪等親子遊戲，讓民眾免費體驗，還有草地音樂會和創意市集，數百個家庭趁好天氣，攜家帶眷享受優閒午後，還有民眾中午就前來「卡位」，在綠意盎然的草地曬小孩和曬毛小孩。

桃園藝設中心自2014年起舉辦「鐵玫瑰社區日」，除敦親睦鄰、拉近與周邊居民的距離之外，期望吸引民眾主動接近藝文場館，增加對各項藝文活動的參與及支持，過去活動都廣受好評，第三屆社區日除延續草地音樂會，更增加與民眾互動的闖關遊戲。

「過五關」的闖關遊戲，除了有Q版展演中心建築外觀的存錢筒，供親子彩繪，還準備了各式變裝道具，讓民眾COSPLAY電影或卡通主角，更準備可以畫在身上的特殊蠟筆，讓孩子繪製創意臉譜，闖關成功就能參加抽獎，精心為親子設計的活動，獲得家長好評。

創意市集也從去年的26攤，廣發「英雄帖」，邀請創意、手作、設計類好手來擺攤，雖然因為上周連日降雨延期一天，但仍有45攤商熱情響應，8成全都是桃園在地攤商，限定價300元的塔羅牌、充滿熱帶風情的彩線編髮、特殊的人體彩繪等，都讓民眾玩的不亦樂乎。

草地野餐音樂會也特別邀請「范安婷」、「柴郡貓」、「23號半」三組風格清新的創作音樂人，以輕音樂接力上場，讓民眾在綠茵草地上享受優閒午後。

(中時)