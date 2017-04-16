「別拿孩子當藉口」 白百何、陳羽凡被這三點狂打臉
女星白百何日前被爆出偷情鮮肉張愛朋，甚至曝光露骨偷情影片，被認為讓歌手老公陳羽凡戴綠帽，沒想到事發5天，陳羽凡親自錄製了影片，認已離婚2年，白百何也在今天下午發表聲明，表示是為了孩子才沒對外宣布這個消息，但網友似乎不買單，提出3點狠狠打臉兩人，酸言「別拿兒子當藉口」。
雖陳羽凡、白百合陸續公開表示兩年前已離婚，然網友卻認為，這段時間他們仍為在演藝圈工作賺錢，離婚後仍扮演著「假面夫妻」，其一是兩人說2015已離婚，然卻以夫妻姿態在2016年播出的《奔跑吧兄弟》中亮相，節目中白百何更多次以「想要生女兒」來求老公放水，有假曬恩愛的嫌疑。
再者，2016年白百何參加《跨界歌王》，發文說向老公請教唱歌技巧，文中愛心符號連連，也在轉發節目po文時說：「我是體驗下老公的工作」，文字相當甜蜜，難以想像當時已離婚；第三則是年初兩人傳出婚變消息，陳羽凡當時駁斥了此事，如今回想，讓眾人感嘆原來當時都是演出來的，不少人覺得為孩子隱瞞離婚消息沒錯，錯在「明明離婚了卻標榜自己有多恩愛，利用這樣的假恩愛圈錢有失職業道德」，但也有網友覺得，私事不必攤在陽光下，不說也無可厚非，只是今後要更注意別二度傷害到孩子。
(中時電子報)
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