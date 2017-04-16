藥保系學生赴美學中醫 2年就可取得台、美雙聯學位
大葉大學藥用植物與保健學系大三生李亦貴、陳宜婕，本月25日將飛往美國德州健康科學大學，攻讀「2+2+1.5」雙聯學位，兩年後兩人將能同時獲得台、美兩校學位，且畢業後再讀1年半，就可取得美國碩士學位，更可經考試取得美國中醫師執照、在美執業。
藥保系大三生李亦貴一直夢想成為中醫，她跟隨本身也是中醫師的張世良院長學習，得知有赴美進修的機會後，就開始著手準備申請雙聯學位，希望一圓中醫夢。她說國外對中醫的接受度越來越高，國外中醫市場持續成長、就業前景看漲，且德州健康科學大學開設「診所觀察」課程，期待之後到美國學習，不只能提升專業能力，也有獲得實務學習機會。
陳宜婕說，父母對她出國念書，原本有些擔心經濟負擔太大，抱持猶豫態度，但想到只要在每修業兩年，就能獲得名校學位，再花一年半就能取得碩士，比大學畢業再去念學士後中醫更為經濟省時，因此後來也全力支持她到美國逐夢。
系主任張淑微指出，美國德州健康科學大學是德州第一所中醫學院，曾兩度榮獲西區最佳中醫學院榮譽，2014年也獲頒美國總統高等教育社會服務獎，大葉大學前年底與其簽訂「雙聯學制」合作，李亦貴、陳宜婕2人是系上第一批前往美國攻讀雙聯學位的學生，期許他們在中醫專業領域更上層樓，順利成為中醫師。
(中時)
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