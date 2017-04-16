千歲車隊騎老爺車 征戰1200公里山路環島
加起來破千歲的「不老騎士車隊」17名成員，5年前曾成功以逆時針機車環台，今年再度上路，將以8天7夜挑戰更高難度的1200公里順時針山路環島，今從桃園市政府前出發，81歲的發起人陳錘鐘笑言：「要用行動證明我是永遠的18歲！」
「不老騎士車隊」由桃園市蘆竹園社大、八德社大與桃園社大3所社區大學17名學員組成，其中10名男性、7名女性，最年長的81歲、最年輕也已年過半百，合計年齡達1116歲，因修習「電影文化課程」結識。
81歲的陳錘鐘是最年長者，也是活動發起人，笑說5年前看到電視廣告《不老騎士》，激起他年輕時的夢想，在社大教課時，向學員們提起，沒想到反應熱烈，促成第一次的逆時針機車環台，今年再度出發，挑戰更高難度的順時針山路環島。
車隊成員林淑慎說，大家騎乘的機車，都是日常代步、陪伴大家多年的老爺機車，車齡最老的也近25年，別具意義，其中成員黃進旺是機車老師傅，不怕機車故障，出發前也已幫所有成員檢查。
陳錘鐘說，他們預計從北橫公路進入復興區、巴陵轉中橫支線，進入梨山、大禹嶺，沿途會經過花蓮、台東、以及有「大魔王」之稱的壽卡，再接墾丁、屏東轉台3線，全長1200公里，預計以8天時間完成順時針環台，希望大家沿路看到他們能不吝給予鼓勵。
(中時)
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