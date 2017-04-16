陳子玄被慣犯約700萬上床 六月：目前你最高
本土劇女星陳子玄上月剖腹產下兒子「棉花糖」，現還沉浸在升格新手媽媽的喜悅中，沒想到竟有男網友開700萬陪睡價，讓她相當傻眼，直接公布該男臉書帳號，而該名網友也被發現是騷擾女星的慣犯，引來同樣也被約過的六月大笑回應。
陳子玄今在臉書PO出一張私訊截圖，只見對方直白寫著「你好希望可以找你上床一次700萬希望你答應謝謝」，讓陳子玄看了哭笑不得，無奈說：「這位老兄實在很有事！幹嘛騷擾一個生完一個月的產婦」，還搞笑提醒對方「該吃藥囉！」
照片一貼出，網友發現該名男子也騷擾過不少女星，像是六月、方志友等人都是苦主，而唐從聖見狀，還幽默地標註六月看，表示「看到他的開價，影后六月表示不開心...」，隨後六月也搞笑回覆「700耶！目前你最高！」，有趣對話笑翻眾人。另外，粉絲也建議眾女星們封鎖、檢舉他，或報警處理比較保險。
(中時電子報)
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