潘威倫二軍3連炸 黃甘霖只能續放二軍
統一獅「嘟嘟」潘威倫經典賽後歸隊，至今都還待在二軍，想看到他重返一軍，恐怕得再等等了！前兩場都僅投4局的他，16日對戰中信兄弟二軍雖投滿7局，卻連同林威助的陽春炮在內，挨了8支安打失7分，最後球隊0比7遭完封，他也苦吞第3敗，原本設定要拉他上一軍的總教練「蔗總」黃甘霖，也只能讓他續待二軍再調整。
現年35歲潘威倫，由於經典賽時從中繼出發，歸隊後則被定位為先發，因此先暫時在二軍調整。不過連同此役在內，至今出賽3場，共投15局、19分責失分，自責分率是不理想的11.40，也讓原本把林威志、林航下放後，打算讓嘟嘟上一軍的蔗總，最後選擇把他留在二軍，由邱子愷跟傅于剛上一軍。
儘管嘟嘟大爆炸，不過蔗總不心急，表示從中繼要調回先發，包括體能等因素，本就需要重新調整回來，原先就預期可能需要1個多月，且從嘟嘟這場比賽的先發，蔗總也認為他已經慢慢有找回狀況，「重要的是比賽內容，看起來他在後面2局的球質跟球速，都有投出來，嘟嘟是有經驗的老將，應該不用太擔心。」
(中時電子報)
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