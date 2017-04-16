中信「連3轟」助攻 前5局8比3領先桃猿
中信兄弟16日在洲際球場對Lamigo桃猿之戰，1局下靠張志豪、周思齊與林智勝的中職史上第6次「連3轟」，攻下4分，前5局暫以8比3領先。
中信兄弟首局「連3轟」之後，攻勢不斷，第2局再下兩城 第4、5局各添1分。先發投手鄭錡鴻主投4局失3分，第5局改由林煜清接手，此局無失分，前5局領先5分。
桃猿先發投手林溢正1局下挨「連3轟」後，第2、4局壓不住中信兄弟攻勢，此役投不滿4局被敲出包括3轟在內10支安打，失7分，成為此役敗投候選人。
張志豪首局2分炮為個人本季第7轟，追平隊友蔣智賢，並列全壘打排行榜首。林智勝累計6轟追平統一獅鄭鎧文，2人並列排行榜第3。
(中時電子報)
關鍵字：中信
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