老農殺老農！噴農藥引殺機 老農胸口中一刀斃命

玉里純樸部落傍晚發生殺人命案，警方封鎖命案現場。（玉里警方提供）

黎農胸口遭刺一刀，地上滿是血跡。（玉里警方提供）

疑噴藥引殺機，警方將依殺人罪嫌偵辦。（玉里警方提供）

老農殺老農！花蓮玉里鎮春日里發生一起喋血命案，1名76歲種稻林姓老農傍晚5時許在田間噴農藥時，引發鄰田種絲瓜的76歲黎姓老農不滿，兩人爆發扭打，林男疑持水果嫁接刀朝黎男胸口刺去，造成黎男當場血流如注，倒臥血泊之中，送醫急救時已無生命跡象。

林姓老農行兇後打給119報案，救護人獲報趕抵現場，發現黎男胸口部位遭刺中一刀，心臟有一個深約3至4公分長深部撕裂傷，當場沒有心跳，緊急將他送往玉里慈濟醫院急救，但因利刃直插心臟，經醫院搶救後仍宣告傷重不治。

純樸部落發生殺人案，警方封鎖現場將林姓兇嫌逮捕帶回警局偵辦，初步了解兩人為多年老鄰居，均以務農為業，平常並無嫌隙，據林姓兇嫌供稱，傍晚在田間噴藥時發生爭執口角，黎男怒罵「你農藥影響到我絲瓜！」雙方一言不和，才會大打出手。

林男供稱，情急之下拿起一旁刃長約8公分的水果嫁接刀，試圖喝斥對方，沒料到在扭打中竟刺中黎男胸口，驚訝鑄成大錯，感到後悔莫及，警方目前將朝殺人罪嫌方向偵辦，詳細事發原因，還有待進一步釐清調查。

(中時)