人頭賄選說？ 吳敦義：毀損黨名譽

吳敦義（前）致詞時承諾，參選國民黨主席，一定要以「乾淨」選舉做最高 道德標準，帶動改革讓國民黨「贏回尊嚴」。（張妍溱攝）

現場大家揮舞手上小國旗，掌聲、凍蒜聲、歡呼聲不斷。（張妍溱攝）

國民黨主席選舉將在5月20日登場，選情陷入激戰。參選人之一的前副總統吳敦義今(16)日前往台中市大和屋美食館崇德店參加全台黨員團結大會師，現場來自北、中、南近800名黨員到場，人手揮舞小國旗高喊「吳敦義凍蒜！」營造團結氣勢。針對另名候選人詹啟賢賄選說，吳要詹說清楚、講明白，不要毀損黨的名譽。

「做賊喊抓賊！」國民黨主席參選人吳敦義說，從政40年來，未買過票，是最乾淨選舉的人，一路選舉照規矩來，最討厭賄選、買票，這是一貫的堅持，也鼓勵詹有勇氣「好好找出來是誰」，強調詹說「遊覽車一車車拉人走，請吃飯」將自己涉入，如果不講出來所有人都被捲入疑雲，對選舉人是不公平的。

至於郝龍斌在臉書上宣布，將提供20萬元檢舉獎金，希望黨員同志一起來幫國民黨抓鬼。他批評，那如果包括郝也是內鬼？那有什麼好發獎金，他指出，在國民黨未收取黨主席候選人200萬元作業費及黨員名冊前，郝就已對新黨員發出連署信，他的訊息可能是從台北市黨部，不然就是中央黨部給的，應好好去查。

吳敦義致詞時承諾，參選國民黨主席，要以「乾淨」選舉做最高道德標準，不論是誰當選黨主席，一定要帶領國民黨走向復興之路、帶動改革讓國民黨「贏回尊嚴、贏回政權」。

(中時)