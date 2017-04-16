朝鮮半島局勢緊張 韓國小金條銷量猛增3倍
隨著朝鮮半島局勢緊張，近日來「朝鮮半島4月危機」言論不斷擴散，南韓購買小金條的人增多，日均銷量猛增3倍。
韓聯社報導，最近，若朝鮮進行第6次核子試驗，美國可能會先發制朝的說法在南韓廣為傳播，投資者普遍認為黃金是最為理想的理財產品。據南韓黃金交易所16日消息，之前10～100克小金條日均銷量為100條左右，而在半島4月危機言論傳開後，銷量驟增至約400條，增幅為3倍。
一般情況下，銷量最多的是1公斤重的金條。但分析認為，1公斤重的金條價格高達5400萬韓元（約合新台幣155萬元），且在發生戰爭等緊急情況下不宜攜帶，因此最近購買小金條的投資者增加。根據南韓黃金交易所的售價，10克重的金條價格為55萬韓元（約新台幣1.58萬元），100克為540萬韓元（約新台幣15.5萬元）。
(旺報)
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