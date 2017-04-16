山西煤礦出現黃金？ 警逮造謠三人
山西省忻州市微博、微信群4月初相繼出現「保德同舟煤礦在露天釆礦區挖出大量黃金遭當地老百姓哄搶」的謠言，該謠言迅速引起線民的關注和炒作，警方循線逮捕造謠的三人。
央視新聞16日報導，警方獲報後立即對此事進行核查，經查證，此影片的來源為緬甸翡翠礦區，並非山西保德同舟煤礦。警方及時進行了闢謠，並成功鎖定謠言散播者的杜姓、王姓、白姓等三名來自保德縣的犯嫌。
依據《中華人民共和國治安管理處罰法》第二十五條第一項之規定，保德縣公安局對散布謠言擾亂公共秩序的違法行為的杜姓等三人依法分別處以行政拘留十日的處罰。
(旺報)
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