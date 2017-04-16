護理師愛喝珍奶？真相令人鼻酸

護理師愛喝珍奶?Icu醫生陳志金在臉書上講出護理師喝珍奶背後的真相。(本報資料照片)

你是否曾經在醫院護理站看過桌上擺滿了飲料杯呢？這可不是護理師在享用下午茶唷！Icu醫生陳志金就在臉書上講出護理師喝珍奶的真相。

Icu醫生陳志金在臉書上寫道，他向護理師提出這個問題時，護理師回答「你以為我們想喝啊？那是因為沒時間吃飯！」喝奶茶可以稍微補充血糖，邊工作邊咬珍珠，可以安慰自己至少有在吃東西，勉強果腹、減緩飢餓感。

陳志金醫師也為護理師抱不平，因為管理階層說護理把飲料杯放在桌上有礙觀瞻，禁止護理站訂飲料、禁止桌上擺飲料，但是桌上會擺著飲料的原因，是因為護理師根本沒有時間把一杯飲料喝完、因為放在冰箱裡，還沒走到就要被call走了。

要怎麼樣讓桌上的珍奶消失呢？陳志金寫道只要減輕護理師的工作量、增加人力，讓她們能夠準時、有足夠的時間吃飯就可以了。他也批評長官以鴕鳥心態表面的事，完全沒有想要解決最根本的問題！

他感嘆，有些護理師的熱情，是被這些坐在辦公室的管理高層給澆熄的，他也求求這些長官，先瞭解這些基層人員這麼做的背後心酸，替她們解決問題，而不是去解決提出問題的人！

(中時電子報)