成都公園免費供廁紙 遊客狂拿

大陸的「廁所革命」即將全面展開，四川成都人民公園率先於公廁配備廁紙及洗手液，改善廁所設施，卻發現遊客「順手牽羊」的情況嚴重，園區內公廁7天內就已消耗了1500捲廁紙。

《成都商報》報導，成都人民公園黨支部書記馮惠玲表示，園方8日為園內128個內廁格安裝廁紙盒，並免費提供廁紙，但廁紙的消耗速度遠超預期，首批購入的1500捲廁紙，已在7天內全部用盡。

除了廁紙外，廁所內的設施亦遭受不同程度破壞，馮惠玲指，園方8日完成在廁所內安裝洗手液盒、乾手機、抹手紙盒及廁紙盒，但翌日一早已有洗手液盒被拆走，在接下來的一周，破壞和盜竊廁所插閂、腳踏等設施的現象時有發生，若包括遊客持續公共破壞的情況下，園方每年開支將額外增加10多萬元人民幣。

園方考慮放棄在廁格內擺放廁紙，改為公廁入口安裝公共廁紙盒代替，若仍沒效果，可能會採用北京天壇公園做法，安裝人臉識別廁紙機。

(旺報)