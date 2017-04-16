李稻葵：中國經濟增長潛力遠不止6.5％

著名經濟學家、清華大學中國與世界研究中心主任李稻葵近日指出，若中國經濟「自發的投資能力」、「自發的增長能力」被營造出來，實際的經濟增長潛力將遠不止大陸中央所評估的6.5％。

李稻葵表示，近期經濟雖然有反彈，但民間投資依然低迷。他稱，這輪經濟結構調整，供給側結構性改革根本的問題還沒有解決，那就是經濟自發的投資能力以及自發的增長能力還沒有營造出來。

「一旦民間投資能夠回暖的話，中國經濟這一輪的恢復將不只有6.7％、6.8％，可能還會高一些。」李稻葵指出，那就是中國經濟增長的潛力，畢竟中國現在人均GDP只有美國的20％，趕超空間是非常大的。

資料顯示，3月初中國國務院公布的政府施政報告預估，今年GDP增長率將在6.5％左右。

(工商)