陸限購政策頻出 多家房仲撤出環京房市
大陸當局嚴格進行房市調控，讓房仲業者打起退堂鼓。陸媒報導，包括鏈家、房天下、我愛我家等10家仲介公司目前已停止代理河北雄安新區以及環北京地區的房市業務，其中還有業者關掉100多家環京地區店面，顯示過往的投資熱土瞬間成了雞肋。
經濟觀察報報導，自3月中旬以來，多省區地方政府頒布多項房屋限購政策後，投資人群明顯受到抑制。我愛我家資料顯示，4月上旬（1日至10日），新建商品住宅成交量較上月同期下降20.3％，較去年同期減少59.3％。
二手房市交易量也呈下降趨勢，網簽總計4,487套，較上月同期減少27.2％，較去年同期下降30.8％。總計北京於4月上旬全房市成交量年減65％。
成交量低迷，連帶影響房仲業者。報導稱，包括鏈家、房天下以及我愛我家等10家房仲公司已經停止代理環京地區及雄安新區的新房業務，停止銷售商辦業務，還下架環京地區部分房源。
其中，房天下關閉了環京地區約100多家店面，還將房產銷售人員分流至唐山及張家口地區，並準備撤離部分新房的分銷公司。
(工商)
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