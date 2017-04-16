成都人民公園廁紙 一周用掉1500卷
成都人民公園過去一周竟然用掉1500卷廁紙，原來，這是因為部分遊客浪費和順手拿走廁紙，令其他民眾無衛生紙可用。
《長江日報》16日報導，東門女廁18個蹲式廁所內有一半沒有衛生紙。人民公園黨支部書記馮惠玲說，4月8日起，園區128個蹲式廁所已全部免費提供廁紙，但廁紙的消耗速度大幅超越預計，首批購入的1500卷廁紙已在7天內全部消耗完畢，待新一批廁紙送至後，會馬上補充。
1500卷廁紙被一周用掉是怎樣的概念，就是平均一間蹲式廁所一周得用掉超過10捲。馮惠玲說，園區發現遊客浪費和盜竊廁紙的現象嚴重。園區曾做過試驗，南門公廁安裝廁紙盒後，30個蹲式廁所的廁紙在1個半小時後會被用完。
(旺報)
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