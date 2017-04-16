爭分奪秒施工 北京新機場將成世界超級機場

北京新機場2015年9月動工後，每個施工人員都忙碌不已，恨不得這座地球上最大的航站大廈快快完工。2019年9月，北京新機場完工營運後，年客流吞吐量將持續增加到1億人次，成為全球數一數二的超級機場。

德國《明鏡》周刊網站日前刊登題為《北京快速建造世界最大機場》的報導指出，新機場的規模將超過以往所有機場。新機場動工後，這裡人人都在「爭分奪秒」，很快就將出現全球面積最大的機場航站大廈，目前，工期已經接近過半，這座外觀恰似六角海星的航站大廈將於2019年交付使用。

和德國相較，2006年柏林布蘭登堡國際機場舉行奠基儀式時，原本在2011年可完工啟用，但至今已延後6次，最新的進度是至少要等到2018年才能完工。與柏林機場不同的是，人們幾乎可以肯定，位於北京市中心以南60公里的新機場會按時完工。在大陸，不但北京新機場快速施工，且各地仍新建機場，並陸續開始營運。

專家表示，一座機場在大陸的平均建設時間僅為兩到三年，像北京新機場4年工期是一個例外，因為只有最重要和最大型機場才需要如此長的時間。中國社科院城市發展問題專家盛廣耀表示，在德國，進行一個工程必須協調多方利益，但在大陸就有明顯不同，因為大型建設都是統一策畫，因此效率更高。

文中指出，今年2月底，大陸國家主席習近平到北京新機場視察，得到了工程如期完工的保證，僅僅這一點就給工程負責人帶來足夠的壓力，以保證到2019年7月15日新機場航站大廈建成。新機場的最初客流量預計為每年4500萬人次，但經過逐步擴大後，年客流吞吐量將增至1億人次。

完工後的北京新機場，高峰期平均49秒就能起降一架次。在北京首都國際機場航空時刻、飛行資源幾近飽和的情況下，同樣定位為「大型國際樞紐機場」的新機場將與現有機場形成雙樞紐機場，各自獨立經營、以適度規模競爭。

(旺報)