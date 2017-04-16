全國摩托車嘉年華會 4月底新化虎頭埤登場

2017全國摩托車嘉年華會，4月底在新化虎頭埤登場，今天請來「台灣車神」李緒金表演特技。（莊曜聰攝）

2017全國摩托車嘉年華會，4月底在新化虎頭埤登場。（莊曜聰攝）

2017全國摩托車嘉年華會即將於本月30日在新化虎頭埤風景區登場，這場首度舉辦的活動可說是「有夠機車」，預估當天到場的各式機車有500部之多，集合了各型重機車、沙灘車、古董車、水上摩托車等，還有慢速趣味競賽、改裝選美比賽及乘坐體驗，「亞洲車神」陳雙全技術車團隊也將登場表演，精彩可期。

台南市體育總會摩托車委員會主委張永文表示，這次活動主要是推廣健康休閒，傳達安全、正確摩托車騎乘方式，導正民眾對騎重機只會飆速的錯誤觀念；張永文說，嘉年華會有重機慢速趣味競賽、古董老機車與改裝摩托車的選美比賽，還有大型重機、沙灘車的乘坐體驗，並結合虎頭埤水域，進行水上救災安全演練等

今天的造勢活動，「台灣車神」李緒金到場表演特技，在場民眾驚呼連連；新化區長鄭道立表示，30日當天，參加者不用門票，只需付10元的入園旅遊意外險，還有鳳梨好筍節的相關活動。

(中時)