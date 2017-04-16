北京馬拉松首用人臉辨識 杜絕替跑歪風
大陸民眾瘋馬拉松，但「替跑」造假層出不窮。16日在北京登場的一場半程馬拉松賽，主辦單位首次啟用大規模人臉識別系統，所有參賽者都要通過設在天安門廣場的20個人臉辨識通道、80個安檢口進入起點區才能參賽 。這套辨識系統辨識每名參賽者的時間，竟然不到1秒鐘。
今年的「北京跑」進一步加大賽事的保障，包括不同於以往馬拉松報名「先到先得」，今年改以報名後抽籤的方式。賽事組委會為杜絕飽受詬病的替跑行為，首次在起點檢錄處啟用人臉辨識系統。
大陸替跑現象嚴重，曾有替跑者在終點前猝死，卻因非參賽者本人，無任何保險理賠。且替跑還破壞了運動比賽的公平性，更喪失了體育精神。「2017北京國際長跑節暨北京半程馬拉松」16日鳴槍開賽。和過去大陸馬拉松不同的是，本次主辦方為嚴防替跑，首次啟用大規模人臉識別系統。
「為了嚴防替跑現象，此次路跑率先大規模啟用人臉辨識系統。」賽事組委會秘書長邵曉軍表示，所有參賽運動員都必須從設在天安門廣場西南角的20個人臉辨識通道、80個安檢口進入起點區。人臉辨識系統能在1秒內識別參賽者身分的速度，不僅提高運動員的通過速度，也為賽事的安全性提供了保障。
(旺報)
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