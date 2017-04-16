廣州閱讀月 朗誦名家接力閱讀
一場《致敬經典：名家朗誦分享會（書香篇）》15日在廣州少年兒童圖書館文學館火熱進行，來自廣州的著名朗誦藝術家祖晴、郭瑞、魯陽敲響心門，與在場逾百名少兒讀者共聚一堂，誦讀經典美文名篇，品味書香，以朗誦藝術為閱讀插上了理想的翅膀，與小讀者們一起共度一段美好的閱讀時光。
活動由廣東省朗誦協會青少兒語言藝術專業委員會、廣州機關黨員志願者星火服務隊和廣州少年兒童圖書館主辦。「傳遞激情，接力閱讀」啟動儀式同時舉行，三位朗誦藝術家和現場少兒讀者一起朗讀了《閱讀誓言》，展示了閱讀的力量。
在祖晴接近十分鐘的深情朗誦中，現場鴉雀無聲，少兒讀者們隨著時而溫婉、時而激昂的藝術朗誦感悟著海倫•凱勒所夢想看到的世界，隨之悲與喜。海倫•凱勒一生都生活在無光、無聲、無語的世界裏，但她卻創造了人生的奇跡，閱讀給予了她直面人生的勇氣。
最引人注目的是，活動特別安排一場由祖晴、郭瑞、魯陽三位老師引領的共同朗誦——詩歌《帶一本書去未來》，讓全場小讀者感受書籍的魅力和閱讀的精彩，將這場屬於少兒的專場讀書會帶向高潮。
(旺報)
關鍵字：廣州閱讀月
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