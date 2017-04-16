台版《太陽的後裔》卡司曝光！八塊肌陳禕倫搭袁艾菲

好身材的陳禕倫獲選《最好的選擇》男主角，與袁艾菲搭擋演出。（林淑娟攝、取材臉書）

好身材的陳禕倫獲選《最好的選擇》男主角，與袁艾菲搭擋演出。（林淑娟攝）

梁修身率領《最好的選擇》主角群亮相。（林淑娟攝）

梁修身率領《最好的選擇》主角群亮相。（林淑娟攝）

好身材的陳禕倫獲選《最好的選擇》男主角。（林淑娟攝）

高山峰、安唯綾。（林淑娟攝）

袁艾菲。（林淑娟攝）

被形容是台版《太陽的後裔》的國防部形象連續劇《最好的選擇》，16日卡司正式曝光!演出植劇場《天黑請閉眼》中「藍毅聰」受矚目的陳禕倫，與袁艾菲擔綱男女主角，高山峰及「聲樂界林志玲」安唯綾也參與演出。男模出身的陳禕倫身高186公分、75公斤，外型健壯帥氣，被問和有六塊肌的宋仲基身材相比，他自信表示：「我有八塊肌！」

總導演梁修身強調，從來沒說本劇是台版《太陽的後裔》，等播出後觀眾就知道差別。至於先前曾傳多位現役軍人將參與演出，他表示都沒有接觸過，且他認為現役軍人大都有勤務在身，可能不方便也不適合長時間拍攝。至於曾說「金城武不如我」自認很帥的國防部長馮世寬是否參與，梁修身表示目前沒有這計劃。17日起，飾演軍人的主要演員會到龍潭特戰部隊接受5天特訓。

梁修身表示，之前試鏡過20、30位演員，最後雀屏中選的男主角陳禕倫，除了非常有榮譽心，也是其中準備最充份的，他除了熟讀腳本，還能馬上打一套拳，是看了最舒服的一位。32歲的陳禕倫模特兒出身，之前星海浮沈，還曾需要靠向朋友借錢才能度日，前兩年開始接受植劇場Q place演員訓練，接連在電影《健忘村》、植劇場《天黑請閉眼》、《夢裡的一千道牆》都有出色演出。

看不懂五線譜的袁艾菲將飾演音樂老師，反而是師大音樂系畢業的安唯綾將飾演軍聞社記者。該劇總預算1280萬，預計推出16小時共16集，28日開拍，預計9月3日軍人節左右推出。

(中時)