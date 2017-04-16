安徽侏儒女糾眾圍毆初三女生 警調查

一段「侏儒女領頭圍毆初三女學生，甩棍抽打並連續掌摑」的影片在微博上熱傳，爆料微博稱，安徽省臨泉縣多名女生圍毆一名初三女生，並要求女生當眾下跪道歉。

中國青年網16日報導，安徽省阜陽市臨泉縣教育局官方微博13日發布通報稱，事件發生在4月8日下午，臨泉五中九年級一女生被部分校外人員毆打，學校已報警，警方正對有關情況進行核實。

影片顯示，一名身穿藍色上衣的女生單膝跪在地上，一名比藍衣女生矮半頭的白衣女生不斷掌摑其頭部和臉頰，並用甩棍抽打藍衣女生身體。期間有路人經過，毆打停止，隨後另一女生繼續腳踹掌摑藍衣女生，並要求其下跪道歉。

臨泉縣教育局13日透過官方微博說，學校已報警並與被打學生的家長取得聯繫，同時安排老師對被打學生進行心理疏導。警方正對有關情況進行核實。

(旺報)