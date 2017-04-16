香港機場3月貨運量成長、客運量下跌

香港國際機場今天表示，3月的貨運量明顯成長，和去年同期增加17.8%至433000公噸，飛機起降量升0.5%至35250架次，客運量則下跌2%至590萬人次。

香港機場管理局表示，貨運量增長強勁主要由於出口上升24%所帶動，而進口及轉口貨運量也有兩位數增幅。各主要貿易地區中，往來歐洲及北美洲的升幅最為顯著。客運量減少主要由於去年復活節假期在3月，致使今年同月香港居民外遊人數下降11%。往來東南亞、大陸內地及台灣的客運量則出現最明顯的跌幅，但訪港旅客數字則同比上升6%。

機管局機場運行副總監張李佳蕙表示，為應付復活節假期預期上升的旅客量，機場將有超過90 班加班機，接載旅客到熱門旅遊地點，包括台北、首爾及大阪等。

(旺報)