去南韓要當心！美一攻擊 金正恩將派特種部隊挾持外國觀光客

美國若攻擊北韓，金正恩打算派特種部隊潛入南韓，綁架觀光客當作人質。圖為北韓特種部隊。（圖取自KCNA）

美國航母打擊群逼近北韓，戰爭一觸即發！一旦美國攻擊北韓，北韓領導人金正恩打算派遣精英特種部隊潛入南韓，從南韓綁架觀光客來當作人質。

37歲李應吉（Ung-gil Lee，音譯）曾在北韓特種部隊服役，2006年投誠南韓，他接受《每日郵報》專訪時說：「最好的情況是綁架人質後，帶到北韓，如果不能，他們將在南韓綁架外國人，不論如何，這些人質將被殺害，這將和暗殺一起進行。」

北韓到時會派特種部隊綁架小組從南韓邊界潛入，從南韓綁架外交官、觀光客和外國商人，並使用比氰化鉀毒5倍的劇毒「溴化新斯的明（Neostigmine Bromide）」，北韓幹員曾將這種劇毒藏在微型槍或鋼筆中，有一名遭殺害的南韓外交官，身上就曾被發現有這種劇毒。

李應吉還警告說，金正恩和敘利亞總統阿塞德不同，若遭受攻擊，金正恩將會還擊，並使用所有報復措施。除非川普認為能除掉他，否則千萬不要發動攻擊。

(中時電子報)