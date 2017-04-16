高市驚傳虐童案 母曾將男童託社會局照顧1年多
高雄市1名20多歲的母親，今(16)日疑因2歲兒子不聽話，以曬衣架、徒手毆打孩子，男童晚間陷入昏迷，被媽媽送醫急救，院方發現他全身多處瘀青，疑遭家暴，立即通知警方到場。男童到院時一度失去生命跡象，經搶救後恢復呼吸心跳，轉送高醫繼續急救，警方已通知社會局介入。
警方表示，今天傍晚六點半多，接獲民生醫院通報疑似家暴，調查發現20多歲母親下午疑似因為兒子吵鬧，情緒失控用衣架猛打，晚上發現兒子不太對勁，一度失去生命跡象，趕緊送醫，搶救後已恢復心跳，轉送高醫。
高市社會局表示，此案未曾通報過家暴，媽媽因工作關係無力照顧，於2015年7月、男童5個月大時，委託社會局照顧，社會局將男童安置在寄養家庭，媽媽常常來探視，與孩子互動也正常。
社會局了解，男童媽媽後來認識先生，結婚後，於去年9月起就未再工作，因此，今年1月時，媽媽申請要帶回孩子，社會局評估後，認為，她換工作又結婚，想要維持一個家，因此，讓她把男童帶回家。
社會局今晚在事發獲報後，立即派社工前往醫院瞭解男童的傷勢，媽媽初步向社工表示，因兒子亂動東西，她用衣架教訓他；但為何用衣架會把孩子打到昏倒？又男童身上多處瘀青，社會局對男童媽媽的說詞存疑。
社會局表示，媽媽把孩子打成重傷，屬於刑事案件，詳細原因交由檢警調查。
而男童由民生醫院轉送高醫搶救後，仍呈昏迷狀態，目前送加護病房觀察中。
(中時)
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